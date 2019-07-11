В аварии с тремя машинами под Рязанью погиб пешеход

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 10 июля, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 17:23 на 24-м километре дороги «Рязань — Ряжск» столкнулись три автомобиля, сообщила
По предварительной информации, 20-летний житель Старожиловского района на Audi A6 врезался в Lada Kalina под управлением 42-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на обочину, где она сбила 68-летнего пешехода — жителя Рязанского района. После этого Audi столкнулась с Hyundai Elantra, за рулем которого был 59-летний москвич, и вылетела в кювет.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
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