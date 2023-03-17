Минобороны рассказало о первых отпусках мобилизованных

Призванные по частичной мобилизации россияне отправились в свои первые отпуска Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Отмечает, что в отпуска продолжают уходить кадровые военные, участвующие в СВО на Украине. В министерстве напомнили, что участникам спецоперации положен 14-дневный отпуск не реже раза в полгода. В него не входит время на дорогу до дома.

Ранее Путин поручил до 15 апреля решить вопрос с отпусками раз в полгода для участников СВО.