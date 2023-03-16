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Путин поручил до 15 апреля решить вопрос с отпусками раз в полгода для участников СВО

Президент Владимир Путин поручил до 15 апреля решить вопрос с отпусками раз в полгода для всех участников спецоперации. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля распоряжении по итогам послания Федеральному собранию от 21 февраля.

«Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в СВО, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно», — сказано в документе.

Отмечается, что поручение необходимо выполнить к 15 апреля 2023 года.

Напомним, Путин заявлял о необходимости отпуска сроком в две недели раз в полгода, без учета времени на дорогу"