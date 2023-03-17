Глава СК России поручил проверить информацию о длительном необеспечении льготными лекарствами женщин-инвалидов в Туме

Глава СК России поручил проверить информацию о длительном необеспечении льготными лекарствами женщин-инвалидов в Туме. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила пресс-служба следкома России.

Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации СМИ о том, что более трех месяцев в поселке Тума Рязанской области две местные жительницы, являющиеся инвалидами, не могут получить жизненно необходимые лекарства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по данному факту, а также представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и о принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.