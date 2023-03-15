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Рязанской фармкомпании вынесли представление за отказ выдать льготные лекарства инвалидам

Рязанской фармкомпании вынесли представление за отказ выдать льготные лекарства инвалидам. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жительница Клепиковского района обратилась с жалобой на аптечные пункты в прокуратуру. Она и ее мать состоят на учете по инвалидности в Клепиковской районной больнице и уже три месяца не могут получить льготные лекарства.

При обращении в аптеку с рецептами на предоставление ей льготных лекарств, препараты выданы не были. Кроме того, женщине-инвалиду было отказано в получении лекарства для ее матери, в связи с отсутствием данных препаратов на складе ГАУ РО «Рязань-Фармация».

С целью устранения прав граждан на льготное лекарственное обеспечение руководителю ГАУ РО «Рязань-Фармация» вынесено представление, которое находится на рассмотрении.