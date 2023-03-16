Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали за пост в соцсетях

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали за пост в соцсетях. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По мнению адвоката политика Владислава Идамжапова, в декабре на общественного деятеля написали донос за то, что он разместил экстремистскую символику в соцсети «ВКонтакте». «Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд», — сообщил адвокат.

При этом Идамжапов подчеркнул, что политик в соцсети не зарегистрирован. «Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе „Евгений Ройзман“, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20», — заявил адвокат.

В августе Ройзмана задержали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом