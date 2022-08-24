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Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
По информации ТАСС, на него завели дело о дискредитации российской армии.

Задержан бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Об этом сообщило ТАСС.

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — сообщил собеседник агентства.

Общественного деятеля трижды штрафовали за дискредитацию В. С. России в соцсетях.

В 2013 году Евгения Ройзмана избрали мэром Екатеринбурга, он занимал пост до 2018 года.