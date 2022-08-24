Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
По информации ТАСС, на него завели дело о дискредитации российской армии.
Задержан бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Об этом сообщило
«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — сообщил собеседник агентства.
Общественного деятеля трижды штрафовали
В 2013 году Евгения Ройзмана избрали мэром Екатеринбурга, он занимал пост до 2018 года.