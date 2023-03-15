В Совете Федерации поддержали закон о наказании за дискредитацию всех участников спецоперации

Закон будет распространяться и на добровольческие формирования.

В Совете Федерации поддержали закон о наказании за дискредитацию всех участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил LIFE.

Речь идет об изменениях в статье 280.3 УК РФ. Отмечается, что ранее закон защищал кадровых военных и мобилизованных. Теперь его действие распространяется и на добровольческие формирования.

До изменений в законодательстве за преступление, совершенное в течение одного года после привлечения к административной ответственности, грозил срок до трех лет лишения свободы. Теперь закон увеличил его до пяти лет. Также до семи лет выросло максимальное наказание в случаях, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

Напомним, Госдума приняла закон во вторник, 14 марта.