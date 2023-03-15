Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 75.19 -0.27 15/03
ЦБ EUR 80.52 -0.09 15/03
Нал. USD 76.01 / 80.3 15/03 12:15
Нал. EUR 80.65 / 82.19 15/03 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
Вчера 16:49
1 820
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 2023 16:08
34 022
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
9 948
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
14 668
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Совете Федерации поддержали закон о наказании за дискредитацию всех участников спецоперации
Закон будет распространяться и на добровольческие формирования.

В Совете Федерации поддержали закон о наказании за дискредитацию всех участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил LIFE.

Речь идет об изменениях в статье 280.3 УК РФ. Отмечается, что ранее закон защищал кадровых военных и мобилизованных. Теперь его действие распространяется и на добровольческие формирования.

До изменений в законодательстве за преступление, совершенное в течение одного года после привлечения к административной ответственности, грозил срок до трех лет лишения свободы. Теперь закон увеличил его до пяти лет. Также до семи лет выросло максимальное наказание в случаях, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

Напомним, Госдума приняла закон во вторник, 14 марта.