Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию любых участников СВО

Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию любых участников СВО. Об этом пишет РИА Новости .

Во вторник, 14 марта, в третьем чтении приняли законопроект, ужесточающий наказание за дискредитацию и фейки об участниках спецоперации независимо от их статуса.

Так, за дискредитацию использования ВС РФ за рубежом, а также добровольцев (статья 280.3 УК РФ) установили наказание в виде семи лет лишения свободы.

В статью 207.3 УК РФ, регулирующую ответственность за фейки о российской армии, внесли дополнения. Теперь она распространяется и на добровольческие формирования. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.