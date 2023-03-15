Рязанские пункты Wildberries заработали, несмотря на забастовки в России

Рязанские пункты выдачи заказов Wildberries заработали, несмотря на забастовки в России. Об этом в среду, 15 марта, сообщают корреспонденты РЗН. инфо.

Журналисты посетили более 10 пунктов в разных районах областного центра (Московский, Песочня, Кальное, центр города). Все они начали работать в штатном режиме с 10 часов.

Ранее сообщалось, что 15 марта из-за забастовок в некоторых российских городах пункты не станут открываться. Позже в рязанских ПВЗ прокомментировали информацию.