SHOT: пункты Wildberries по всей России закроют в качестве забастовки

Причина — новые условия оферты, согласно которым компания ввела новые штрафы для владельцев ПВЗ.

Пункты Wildberries по всей России закроют в качестве забастовки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

В среду, 15 марта, владельцы пунктов выдачи заказов WB планируют устроить забастовку и закрыть отделения по всей России. Причина — новые условия оферты, по которым с 3 марта компания имеет право оштрафовать владельцев ПВЗ, если от продавца пришел бракованный товар или не тот, который заявлен в документах.

Сообщается, что более 50 владельцев ПВЗ приехали к офису компании, но с ними не хотят общаться, а внутрь не пускает охрана, объясняя это тем, что все руководство находится на удаленке.