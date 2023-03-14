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В рязанских пунктах Wildberries рассказали, будут ли они работать 15 марта

В пунктах выдачи Wildberriesв центре Рязани сотрудники рассказали корреспонденту РЗН. инфо о работе в среду, 15 марта. В Wildberries на улице Горького № 32, Введенской № 120, Садовой № 32, Свободы № 52/2, Сенной № 10 сотрудники подчеркнули, что слышали о забастовке, но это касается пунктов выдачи, которые работают по франшизе."У нас таких проблем нет, работаем в прежнем режиме", — рассказали сотрудники пунктов выдачи. В пункте Wildberries, открытой по франшизе, на Чапаева № 61 сообщили, что не слышали про забастовку и работать будут в том же режиме. Напомним, в СМИ появилась информация о возможном закрытии всех пунктов Wildberries по России из-за забастовки.