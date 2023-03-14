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Рязанский омбудсмен попросила руководство полиции взять под личный контроль избиение подростка в Пронске
По мнению родителей пострадавшего, правоохранители не спешат разобраться в конфликте, потому что «герои» истории — довольно известные в Пронске люди.

Рязанский уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова попросила начальника регионального управления МВД взять под личный контроль расследование уголовного дела по избиению подростка в Пронском районе. Письмо она направила Владимиру Алаю.

Напомним, в редакцию РЗН. инфо обратились родители 15-летнего подростка Миши Ерушкина, избитого в августе 2022 года в Пронске. По их мнению, правоохранители не спешат разобраться в конфликте, потому что «герои» истории — довольно известные в Пронске люди.

Подробности этой истории читайте в разделе «Публикации».