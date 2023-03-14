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В Минобороны прокомментировали инцидент со сбитым американским БПЛА над Черным морем

В Минобороны прокомментировали инцидент над Черным морем со сбитым американским БПЛА. Сообщение опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

«Утром 14 марта в районе Крымского полуострова зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы Российской Федерации. После обнаружения американского беспилотника в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители не применяли бортовое вооружение против беспилотника США, не вступали с ним в контакт, благополучно вернулись на аэродром», — говорится в сообщении.