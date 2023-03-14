Рязанца и его подельника осудили по делу о смертельном отравлении алкоголем

В Рязани вынесли приговор в отношении жителя Рязани 1969 года рождения и жителя Санкт-Петербурга 1990 года рождения, которые продавали суррагатный алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Летом 2020 года петербуржец по заниженной стоимости приобрел у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость, на которую не было документов. Он купил 25 канистр под видом «коньяка» и пять канистр под видом «водки».

Впоследствии петербуржец сбыл указанную спиртосодержащую жидкость рязанцу, который реализовал ее на территории области.

В августе 2021 года трое жителей Рязанской области после употребления продукции были госпитализированы в больницы.

Женщину удалось спасти, двое мужчин 1990 и 1991 годов рождения скончались от острого отравления метанолом.

Суд назначил жителю Санкт-Петербурга год и семь месяцев лишения свободы, жителю Рязани — год и восемь месяцев лишения свободы, в соответствии со статьей 53.1 УК РФ рязанцу наказание изменено на принудительные работы.

Приговор в законную силу не вступил.