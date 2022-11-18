Рязанец и его подельник предстанут перед судом по делу о суррогатном алкоголе

В августе 2021 года от острого отравления метанолом погибли два человека.

Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего рязанца и его подельника — 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что летом 2020 года петербуржец по заниженной стоимости купил у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость, на которую не имелось каких-либо документов. Всего он приобрел 25 канистр под видом «коньяка» и пять канистр под видом «водки». Позже он сбыл алкоголь рязанцу, который продавал ее на территории области.

Спустя год — в августе 2021 года трое жителей Рязанской области — женщина и двое мужчин 1990 и 1991 годов рождения, купили этот алкоголь и после употребления отравились. Их госпитализировали в медицинские учреждения. Женщину удалось спасти, а мужчины скончались от острого отравления метанолом.

Продавцов суррогатного алкоголя обвиняют в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Мужчины вину не признали. Однако уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.