Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-2°
Вск, 20
-1°
ЦБ USD 60.39 0.04 18/11
ЦБ EUR 62.57 -0.1 18/11
Нал. USD 63.16 / 63.28 18/11 15:20
Нал. EUR 64.45 / 65.42 18/11 14:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
Вчера 13:30
1 031
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 2022 17:04
1 365
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
2 539
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
15 855
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанец и его подельник предстанут перед судом по делу о суррогатном алкоголе
В августе 2021 года от острого отравления метанолом погибли два человека.

Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего рязанца и его подельника — 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что летом 2020 года петербуржец по заниженной стоимости купил у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость, на которую не имелось каких-либо документов. Всего он приобрел 25 канистр под видом «коньяка» и пять канистр под видом «водки». Позже он сбыл алкоголь рязанцу, который продавал ее на территории области.

Спустя год — в августе 2021 года трое жителей Рязанской области — женщина и двое мужчин 1990 и 1991 годов рождения, купили этот алкоголь и после употребления отравились. Их госпитализировали в медицинские учреждения. Женщину удалось спасти, а мужчины скончались от острого отравления метанолом.

Продавцов суррогатного алкоголя обвиняют в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Мужчины вину не признали. Однако уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.