В Рязани осудили водителя, насмерть сбившего пешехода в День Победы

В Рязани осудили водителя, который насмерть сбил пешехода в День Победы в прошлом году. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура подтвердила обвинение в отношении рязанца 1979 года рождения, который в пьяном состоянии сбил человека в центре города.

ДТП произошло 9 мая 2022 года вечером. Водитель, находясь в пьяном состоянии, управлял автомобилем и ехал со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Каширина со скоростью примерно 85 километров в час. В это время к правому краю проезжей части Первомайского проспекта Рязани подошли пешеходы, которые планировали перейти дорогу вне перехода.

Пешеходы начали пересекать дорогу не по ПДД и двигались вне перехода справа налево по ходу движения водителя, создав последнему опасность для движения.

Водитель находился в наркотическом опьянении и не стал снижать скорость, поскольку не заметил людей и сбил стоящего пешехода, которого отбросило на лобовое стекло, после чего он упал на асфальт.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Водителя признали виновным и назначили пять лет и два месяца лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда в сумме один миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.