В Новой Москве вновь заметили беспилотники

В Новой Москве вновь заметили неизвестные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил «ФАН».

Жители населенного пункта Вороновское сообщили о неопознанных летательных аппаратах в правоохранительные органы.

Вечером очевидцы увидели минимум два беспилотника над СНТ «70 летия ВЛКСМ».

Очевидцы рассказали, что дроны летели на высоте около 500 метров и светились красно-белыми огнями.

Ранее в Новой Москве в небе над военной частью заметили три беспилотника.