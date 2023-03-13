В Новой Москве в небе над военной частью заметили три беспилотника

В Новой Москве в небе над военной частью заметили три беспилотника. Об этом в понедельник, 13 марта, пишет Telegram-канал Mash.

БПЛА заметили над частью военно-космических войск, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону столицы. Предварительно, беспилотники вели непрерывное наблюдение за воинской частью. По информации Mash, БПЛА запускали из лесополосы рядом с частью. Они держались на высоте 200 метров, возле части снизились, а после улетели обратно.

Оперативники не нашли в близлежащем лесу следов оператора беспилотника.

Отмечается, что на следующие сутки один из аппаратов вновь заметили недалеко от военной части — он летел в сторону заправки около поселения Краснопахорское.

Все беспилотники были оборудованы бело-красными сигнальными огнями.