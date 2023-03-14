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Рогов: ВСУ начали переброску боевой авиации на Запорожское направление

ВСУ начали переброску боевой авиации на Запорожское направление. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что это советские истребители и вертолеты, которые Украине неофициально передали страны бывшего Варшавского договора. Также речь идет о воздушных судах, которые американцы вывезли из Афганистана.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки на Южно-донецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ.