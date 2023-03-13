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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки российские войска уничтожили более 300 военных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении российские войска РФ уничтожили более 60 украинских военных в течение суток, на Южно-донецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Донецком направлении за сутки уничтожили до 190 военных ВСУ. Средства ПВО России уничтожили 16 беспилотников, сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM.

На Красно-лиманском направлении ВСУ потеряли до 110 военных и самоходку «Гвоздика». ВС России поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.