Бранов: на ремонт троллейбусной контактной сети Рязани нужно 800 миллионов

Такую сумму определили после обсуждения состояния контактной сети с министром транспорта области Павлом Супруном.

На ремонт троллейбусной контактной сети Рязани нужно 800 млн рублей. Об этом вице-губернатор Артем Бранов написал на своей странице «ВКонтакте».

Такую сумму определили после обсуждения состояния контактной сети с министром транспорта области Павлом Супруном.

Бранов отметил, что таких денег ни в городском, ни в областном бюджете нет.

Для решения вопроса региональный минтранс направил заявку для участия в федеральной программе.

Напомним, в прошедшие выходные рязанцы сняли на видео вспышки на троллейбусных проводах. После этого утром в понедельник, 13 марта, четыре маршрута не вышли на линии из-за ремонта контактной линии.

Мэр Рязани Елена Сорокина на еженедельном совещании сообщила, что самые проблемные участки контактной сети отремонтируют.