В Рязани после обрыва троллейбусных проводов отремонтируют контактную сеть

В Рязани после обрыва троллейбусных проводов отремонтируют контактную сеть. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 13 марта, глава администрации Елена Сорокина провела еженедельное совещание. На нем обсудили последствия сильных осадков и обрыв контактной троллейбусной сети.

Директор МУП «УРТ» Андрей Суханов объяснил инцидент непогодой и изношенностью электролинии. Совместно с управлением транспорта были определены участки контактной сети, которые нужно отремонтировать в ближайшее время.

Утром в понедельник, 13 марта, из-за аварии на линию не вышли четыре троллейбусных маршрута.

Также на совещании обсудили вопрос затопления некоторых улиц в городе, в частности Михайловского шоссе и улицы Быстрецкой в районе ЖК «Паруса». Сорокина сообщила, что управление благоустройства начало работу над планом модернизации отдельных участков ливневой канализации.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку после появления информации о затоплении частных домов на Михайловском шоссе, а очевидцы сняли на видео способ передвижения рязанцев по затопленной улице Быстрецкой.