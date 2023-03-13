Жители Стенькина опасаются, что их не успеют переселить до обрушения аварийного дома. Об этом жительница поселка рассказала РЗН.инфо.
По словам рязанки, мэрия пообещала предоставить квартиры в первом квартале 2023 года. Людей попросили на определенную сумму выбрать жилье и договориться о его приобретении. Собеседница отметила, что соседи выполнили, что от них требовалось, однако процесс переселения тормозит районная администрация.
«Торги обещали провести в январе, потом в феврале, потом перенесли на начало марта, теперь — на его конец. То у мэрии денег нет, то выходные или праздники. А у нас в ужасных условиях проживают несовершеннолетние дети. Администрацию Рязанского района это, наверное, не беспокоит совсем. Думаем, весну стена дома не выдержит, будут обрушения», — поделилась читательница.
В ответе на запрос РЗН. инфо в районной мэрии объяснили, что переселение жителей запланировано на март-апрель. Однако людям о «сдвиге» сроков уже на второй квартал сотрудники не сообщили.
«Покупка квартир будет осуществляться по результатам оценки ценовой политики населенного пункта и по критериям в соответствии с законодательством по расселению из аварийных жилых помещений. Аварийный дом планируется снести в 2023—2024 году», — пояснили там.
Жители аварийного дома переживают, что процесс переселения под разными предлогами затянется еще на несколько месяцев, а квартиры, которые уже выбрали рязанцы, могут продать более быстрым покупателям. По словам читательницы, в таком случае мэрия может предложить свой вариант жилья, который не всех устроит, но выбора у местных жителей уже не будет.