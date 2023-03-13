Жители Стенькина опасаются, что их не успеют переселить до обрушения аварийного дома

Жители Стенькина опасаются, что их не успеют переселить до обрушения аварийного дома. Об этом жительница поселка рассказала РЗН.инфо.

По словам рязанки, мэрия пообещала предоставить квартиры в первом квартале 2023 года. Людей попросили на определенную сумму выбрать жилье и договориться о его приобретении. Собеседница отметила, что соседи выполнили, что от них требовалось, однако процесс переселения тормозит районная администрация.

«Торги обещали провести в январе, потом в феврале, потом перенесли на начало марта, теперь — на его конец. То у мэрии денег нет, то выходные или праздники. А у нас в ужасных условиях проживают несовершеннолетние дети. Администрацию Рязанского района это, наверное, не беспокоит совсем. Думаем, весну стена дома не выдержит, будут обрушения», — поделилась читательница.

В ответе на запрос РЗН. инфо в районной мэрии объяснили, что переселение жителей запланировано на март-апрель. Однако людям о «сдвиге» сроков уже на второй квартал сотрудники не сообщили.

«Покупка квартир будет осуществляться по результатам оценки ценовой политики населенного пункта и по критериям в соответствии с законодательством по расселению из аварийных жилых помещений. Аварийный дом планируется снести в 2023—2024 году», — пояснили там.

Жители аварийного дома переживают, что процесс переселения под разными предлогами затянется еще на несколько месяцев, а квартиры, которые уже выбрали рязанцы, могут продать более быстрым покупателям. По словам читательницы, в таком случае мэрия может предложить свой вариант жилья, который не всех устроит, но выбора у местных жителей уже не будет.