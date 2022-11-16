Мэрия пообещала переселить жителей Стенькина из аварийного дома в 2023 году

Жительница дома рассказала об этом РЗН.инфо.

Мэрия пообещала переселить жителей Стенькина из аварийного дома в 2023 году. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщила читательница.

По ее словам, глава администрации муниципального района Наталья Жунева встретилась и пообщалась с жильцами дома.

«Прошло собрание. Нам пояснили, что активно занимаются нашим вопросом. Сначала предложили построить рядом одноэтажное здание и пересилить нас туда. Но мы отказались от строительства в пользу приобретения нам вторичного жилья. Так будет быстрее и надежнее. Мы подписали протокол. У нас 100% согласие на приобретение жилья на аукционе», — поделилась собеседница.

Женщина отметила, что многие просили ускорить переезд, потому что с наступлением морозов в аварийном доме тяжело жить без отопления и с протекающей крышей. К тому же у многих жильцов есть опасения, что здание еще одну зиму не выдержит.

«Нас клятвенно заверили, что в первом квартале нового года будут квартиры. Надеемся на это», — продолжила рязанка.

Читательница добавила, что недавно к жителям аварийного дома приезжала прокуратура. По ее словам, сотрудники сфотографировали здание и расспросили людей о проблемах.

Напомним, в 2014 году дом № 11 на улице Центральной в Стенькине признали аварийным. С тех пор жильцов ежегодно обещали переселить в другой дом, но безрезультатно.