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В рязанском минстрое рассказали, когда возобновится финансирование строительства долгостроя компании «Веллком»

В рязанском минстрое рассказали о возобновлении финансирования строительства долгостроя от компании «Веллком». Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале губернатора Павла Малкова.

О том, что стройка дома на улице Ленинского комсомола заморожена, а рабочие покинули площадку, рязанцы пожаловались в комментариях под постами губернатора. Жители города написали, что никакой информации о сдаче дома дольщикам не сообщают.

«Нас волнует вопрос дальнейшего кредитования банком „Дом РФ“ застройщика, который никак не достроит наш дом, который должен был быть сдан в 2020 году. Стройка стоит, банк финансирование прекратил. 9 марта 2023 года прошел кредитный комитет по дальнейшему финансированию строительства дома. Но результатов мы не знаем», — посетовали рязанцы.

В ответ пресс-служба минстроя сообщила, что 9 марта текущего года действительно прошло заседание кредитного комитета банка Дом. РФ. На нем приняли решение о возобновлении финансирования строительства дома на улице Ленинского комсомола компании «Веллком».

В ведомстве подчеркнули, что деньги поступят в марте после оформления необходимых документов. По данным источника РЗН. инфо, застройку долгостроя продолжит компания «Веллком», но контроль за ней перейдет к Виктору Меркушкину.

При благоприятном стечении обстоятельств, дом планируется сдать во втором квартале 2024 года. По информации из открытых источников, Меркушкин является собственником и руководителем компаний, которые занимаются строительством дорог, добычей глины и разработкой песчаных карьеров.