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В Рязанской области мужчину осудят за убийство матери

В Рязанской области мужчину 1976 года рождения осудят за убийство матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В конце сентября 2022 года обвиняемый в пьяном состоянии избил пожилую мать. От полученных травм женщина скончалась.

«Причиной агрессивного поведения мужчины стали высказанные матерью упреки в его нежелании работать и злоупотреблении спиртными напитками», — отметили в сообщении.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), направили в суд.