В Рязани пьяный мужчина убил свою мать

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Рязани пьяный мужчина убил свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В конце сентября в одной из квартир нашли тело 68-летней женщины с многочисленными повреждениям туловища, рук и ног.

Следователи установили, что травмы нанес ее безработный сын 46-летний сын. Мужчину задержали, он во всем сознался.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Решается вопрос об аресте рязанца.