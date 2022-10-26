В Рязани пьяный мужчина убил свою мать
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
В Рязани пьяный мужчина убил свою мать. Об этом
В конце сентября в одной из квартир нашли тело 68-летней женщины с многочисленными повреждениям туловища, рук и ног.
Следователи установили, что травмы нанес ее безработный сын 46-летний сын. Мужчину задержали, он во всем сознался.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Решается вопрос об аресте рязанца.