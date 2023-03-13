Бастрыкин отреагировал на затопление домов на Михайловском шоссе из-за отсутствия ливневки

Бастрыкин отреагировал на затопление домов на Михайловском шоссе из-за отсутствия ливневки. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Речь идет о двух домах жилого сектора. Сообщается, что в одном из домов живет пожилая семейная пара инвалидов, которые из-за затопления не могут выйти из дома. Другие жильцы частного сектора пытаются подручными средствами откачать воду из помещения на улицу.

Органы местного самоуправления мер к разрешению ситуации не принимают, уточнили в информационном центре.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского следственного комитета Владимиру Никешкину провести процессуальною проверку и предоставить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению прав граждан.