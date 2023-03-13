В МЧС рассказали о работах по освобождению утонувшей в Ряжском районе фуры

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали о работах по освобождению утонувшей в Ряжском районе фуры.

Сообщение поступило в понедельник, 13 марта, в 06:07. Грузовой автомобиль ушел под воду после того, как проехал по огражденному песком участку подтопленного моста через Хупту.

В МЧС отметили, что на мосту также установлены знаки, запрещающие проезд.

На место выехали опергруппа ГУ МЧС в составе пяти человек, а также 10 человек и две единицы техники отряда поисково-спасательной службы на воде.

Ранее видео с места ЧП в соцсетях опубликовали очевидцы. Они рассказали, что водителя грузовика спасли. Эту информацию подтвердили в МЧС.

Позже появилась информация о состоянии водителя.