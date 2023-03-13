Стало известно о состоянии водителя фуры, утонувшей в Ряжске
Инцидент произошел утром в понедельник, 13 марта.
Стало известно о состоянии водителя фуры, утонувшей в Ряжске. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».
Инцидент произошел утром в понедельник, 13 марта, недалеко от Ряжского межрайонного медицинского центра. Грузовик пытался проехать по подтопленному низководному мосту через реку Хупта после чего утонул.
Водителя с переохлаждением доставили в медцентр.
В МЧС рассказали подробности про освобождение фуры.