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Стало известно о состоянии водителя фуры, утонувшей в Ряжске
Инцидент произошел утром в понедельник, 13 марта.

Стало известно о состоянии водителя фуры, утонувшей в Ряжске. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел утром в понедельник, 13 марта, недалеко от Ряжского межрайонного медицинского центра. Грузовик пытался проехать по подтопленному низководному мосту через реку Хупта после чего утонул.

Водителя с переохлаждением доставили в медцентр.

В МЧС рассказали подробности про освобождение фуры.