Третий год рязанский учитель не может привлечь к ответственности полицейских за побои на автовокзале в Шацке

Третий год рязанский учитель не может привлечь к ответственности полицейских за побои на автовокзале. Об этом РЗН. инфо сообщил сам мужчина.

В 2020 году рязанского учителя Михаила Камакина в Шацке на автовокзале задержали, избили и составили протокол о нарушении общественного порядка. Мужчина в суде сумел доказать свою невиновность с помощью видео с камер наблюдения автовокзала. Постановление об административном правонарушении судья отменил.

Однако Камакин решил привлечь к ответственности полицейских, которые превысили должностные полномочия и «выдумали свидетеля». После ролика, который мужчина записал для соцсетей, в отношении полицейских завели уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении», но дело «встало». По словам мужчины, он уже третий год пытается добиться наказания для сотрудников полиции, которые продолжают нести службу на прежних местах.

«Я написал заявление в Следственный комитет на сотрудников полиции, которые злоупотребили и превысили должностные полномочия. Однако сасовский следком в очередной раз отказался возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. С сентября 2022 по февраль 2023 года у меня прошло два суда в Шацке, где сасовский следователь каждый раз перед заседаниями отменял свои постановления, чтобы суд отказал в рассмотрении моей жалобы», — поделился Михаил.

Мужчина рассказал, что на постановления сасовского следователя подал апелляцию за злоупотребление своими полномочиями в Рязанский областной суд. Помимо этого, Михаил написал заявление о проведении служебной проверки в отношении следователей в главное управление и ФСБ.

«ФСБ перенаправили обращение в прокуратуру Рязанской области. Прокуратура в свою очередь направила письмо прокурору Шацкого района Алексею Яныкину, чтобы тот провел проверку доводов Михаила Камакина и при наличии оснований принял меры прокурорского реагирования. Рязанский областной суд изначально отправил мое заявление в Шацкий суд, те переправили снова в областной. В итоге областной суд назначил судебное заседание на 20 февраля», — подчеркнул Камакин.

Рязанский областной суд решил отменить постановление Шацкого районного суда об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 сентября и о прекращении уголовного дела от 30 сентября 2022 года и принять новое судебное решение. Михаил поделился, что настроен серьезно и планирует в дальнейшем писать жалобы уже в Генпрокуратуру, кассационный суд и в Верховный суд, если СУ СК России по Рязанской области не будет рассматривать дело.