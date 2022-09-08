Рязанский учитель два года пытается привлечь к ответственности полицейских за побои на автовокзале в Шацке

На суде Михаил Камакин сумел доказать, что не нарушал общественный порядок, а предоставленный свидетель оказался «липовым». В отношении полицейских возбудили уголовное дело за фальсификацию доказательств, но дело «встало», а сотрудники полиции продолжают работать на местах.

Рязанский учитель Михаил Камакин два года пытается привлечь к уголовной ответственности полицейских, которые избили его на автовокзале в Шацке и составили протокол о нецензурной брани. Об этом РЗН. инфо рассказал пострадавший.

История Михаила Камакина началась в мае 2020 года, когда его задержали и избили сотрудники полиции на автовокзале в Шацке.

«Вечером 17 мая 2020 года во время рейда на шацком автовокзале меня беспричинно задержали, увели в слепую зону и избили сотрудники полиции. Я получил сотрясение головного мозга и растяжение левой мышцы бедра. Кроме того, полицейские составили на меня протокол о нецензурной брани в общественном месте», — поделился Михаил.

На суде Михаил сумел доказать, что не нарушал общественный порядок (видео с камер наблюдения и решения суда есть в распоряжении редакции). Постановление об административном правонарушении судья отменил.

«Более того, я узнал, что свидетель, которого полицейские представили по бумажкам, оказался „липовым“. Его просто никогда не существовало», — отметил Михаил.

Пострадавший записал видеоролик для соцсетей, в котором рассказал о своих злоключениях. После этого, по его словам, в отношении шацких полицейских возбудили уголовное дело по статье 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении». Однако дело «встало».

По мнению Михаила, это произошло, потому что «сасовские следователи саботировали проведение расследования» и всячески «тянули время» (копии документов о возбуждении и прекращении уголовного дела есть в распоряжении редакции).

«В итоге с 17 мая 2022 года сотрудников полиции уже невозможно привлечь к уголовной ответственности по истекшим срокам, хотя доказательства вины носителей погон были очевидны изначально. Однако еще четыре года по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий я могу писать жалобы, чтобы полицейских все-таки привлекли к уголовной ответственности. Сразу хочу сказать, что если и дальше следственный комитет будет так работать, то я напишу заявление по статье „Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования“», — рассказал Камакин.

Михаил отметил, что сотрудники полиции продолжают нести службу на прежних местах.

«Я хочу добиться справедливости. Ведь на моем месте может оказаться каждый человек. Если это дело оставить, то те, кто призван защищать закон, будут и дальше его беспрепятственно нарушать», — поделился рязанец.

На данный момент, Камакин предоставил имеющиеся у него доказательства и написал заявление в следственный комитет на сотрудников полиции, которые злоупотребили и превысили должностные полномочия (пункты, а и б статьи 286 и статья 285 УК РФ). Однако сасовский следком в очередной раз отказался возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

«6 сентября 2022 года прошел суд, где я хотел обжаловать постановления об отказе возбуждения уголовного дела. Но майор юстиции сасовского следственного комитета решил потянуть время — отменил свое постановление от 30 августа новым от 2 сентября, таким образом сделал так, что моя жалоба не подлежит удовлетворению. Теперь у них есть месяц, чтобы что-то сделать. Но ничего делать они не будут», — уверен рязанец.

Обратившись в СМИ, Михаил хочет привлечь к своей истории общественное внимание, чтобы виновные понесли наказание.