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Малков заявил, что регион подготовился к эвакуации жителей в случае сильного подъема воды

Губернатор Павел Малков заявил, что в Рязанской области подготовились к эвакуации людей. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Малков отметил, что обильные осадки и оттепель спровоцировали подъем воды. Губернатор добавил, что из-за подтопления перекрыта часть низководных мостов, установлены соответствующие знаки.

«На местах проводится работа с жителями, жизнеобеспечение не нарушено. При необходимости людей эвакуируют, организованы лодочные переправы», — сообщил Малков.

Губернатор попросил жителей подтопляемых районов быть внимательными.

«Все муниципалитеты и дежурные службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию держу под личным контролем», — написал Малков.