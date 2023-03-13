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В Рязанской области закрыли 13 мостов из-за подъема воды в реках
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Из-за подъема воды в реках в Рязанской области закрыли для движения всех видов транспорта и пешеходов девять низководных мостов и четыре наплавных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

По состоянию на понедельник, 13 марта, в регионе закрыли следующие мосты:

  • через реку Проня в Кораблинском районе (дорога «Кораблино-Молвина Слобода-Хомут-Бесужево-плотина ГРЭС»);
  • через реку Ранова в Кораблинском районе (дорога от трассы «Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов» подъезд: Кипчаково);
  • через реку Проня в Кораблинском районе (автодорога Незнаново — Красное — Быково);
  • через реку Пара в Путятинском районе (автодорога Поляки — Летники — Береговое);
  • через реку Хупта в Ряжском районе (ул. Горького г. Ряжск);
  • через реку Пара в Сапожковском районе (автодорога от трассы «Сапожок — Сараи — Борец -Шацк с подъездом к ст. Верда» -Красное — Красная Яблонька);
  • через реку Пара в Сапожковском районе (автодорога Кривель — Скит);
  • через реку Пара в Сапожковском районе (автодорога Морозовы Борки — Ширино);
  • через реку Малая Мостья в Ухоловском районе (автодорога Ольхи — Покровское — лесничество);
  • через реку Цна в Шацком районе (автодорога Купля — Выша);
  • через реку Цна в Шацком районе (автодорога Польное Ялтуново- Лесное Конобеево);
  • через реку Ока в Спасском районе (у н.п.Троица);
  • через реку Ока в Спасском районе (у н.п.Фатьяновка).

В режиме работы мостов могут быть изменения в зависимости от погодных условий.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Фото пресс-служба МЧС