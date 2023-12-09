В Белом доме отреагировали на участие Путина в выборах 2024 года

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России в 2024 году. Цитату приводит РИА Новости.

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России. Цитату приводит РИА Новости.

«Это будет гонка что надо. Это все, что я скажу об этом», — со смехом ответил Кирби на просьбу журналистов прокомментировать заявления Путина о решении участвовать в выборах.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, Путин объявил об участии в выборах президента России в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента, а после принятия поправок в Конституцию он получил право участвовать в выборах 2024 года.