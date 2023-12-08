Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году

Путин рассказал Артему Жоге, с которым пообщался после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году.

Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, Путин рассказал герою ДНР Артему Жоге, с которым пообщался после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году.

Ранее в Кремле рассказали, когда Путин объявит об участии в выборах. Также стало известно, что выборы президента впервые будут проводиться в течение трех дней. Они пройдут с 15 по 17 марта.