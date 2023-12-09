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Семьям пострадавших при стрельбе в брянской гимназии выплатят компенсации
Семья погибшей девочки получит из бюджета региона один миллион рублей. По 500 тысяч выплатят семьям тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — за ранения легкой степени.

Семьям пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5 выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз своем Telegram-канале.

По его словам, семья погибшей девочки получит из бюджета региона один миллион рублей. По 500 тысяч выплатят семьям тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — за ранения легкой степени.

Отмечается, что врачи продолжают оказывать медпомощь пострадавшим. Психологи работают с ребятами и родителями.

Напомним, трагедия произошла в четверг, 7 декабря. 14-летняя школьница выстрелила в одноклассников из помпового ружья, принадлежащего отцу. Погибли двое (в том числе, и сама стрелявшая), пятеро пострадали. Возбуждено уголовное дело. Также в сети появились фотографии с места случившегося.

Позже назвали вероятную причину стрельбы в брянской гимназии.