При стрельбе в брянской гимназии погибли двое

При стрельбе в брянской гимназии погибли двое. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в соцсетях.

Трагедия произошла в четверг, 7 декабря, в гимназии № 5.

По информации мэрии, сообщение о ЧП поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. Восьмиклассница пронесла оружие в школу и начала стрельбу. По данным на 10:10, известно о четверых пострадавших и двух погибших, одной из которой является сама напавшая.

«На месте работают оперативные спецслужбы. Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Школа оцеплена сотрудниками полиции», — написали в ведомстве. Отметим, что спустя некоторое время представители горадминистрации удалили запись.