Стала известна вероятная причина стрельбы в брянской гимназии

Стала известна вероятная причина стрельбы в брянской гимназии № 5. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, восьмиклассницу, травили в школе еще с начальных классов. Отмечается, что огонь девочка открыла по мальчикам.

Трагедия случилась во время второго урока (это была биология). Когда подросток начала стрелять дети пытались спрятаться под партами. «Учителя пытались вразумить девочку, но ничего не вышло», — указано в публикации. Погибли двое, в том числе стрелявшая. Четверо пострадали.

Депутат Александр Хинштейн в Telegram-канале опубликовал фотографию оружия, из которого девочка устроила стрельбу. Так, 14-летняя школьница пронесла охотничье ружье «Бекас-3», оно принадлежит ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе.