В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе

Происшествие случилось в гимназии № 5. По словам очевидцев, девочка выстрелила из дробовика несколько раз.

В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Об этом сообщило РИА Новости.

Происшествие случилось в гимназии № 5. По словам очевидцев, девочка выстрелила из дробовика несколько раз. Силовики оцепили здание.

Как пишет Telegram-канал Mash, она ранила двоих детей, после чего покончила с собой (по данным РИА Новости, пострадало четверо мальчиков). Причины случившегося неизвестны.