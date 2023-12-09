Рязанцы пожаловались на пустые полки в отделе с яйцами в «Ашане»

«А что случилось? Санкции? В Ашане в Рязани вторую неделю (в субботу) уже нет яиц. Осталась одна коробка с разбитыми и в углу перепелиные. И все», — говорится в посте.

Рязанцы пожаловались на пустые полки в отделе с яйцами в «Ашане». Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«А что случилось? Санкции? В Ашане в Рязани вторую неделю (в субботу) уже нет яиц. Осталась одна коробка с разбитыми и в углу перепелиные. И все», — говорится в посте.

Ранее в Росстате заявили, что куриные яйца в ноябре подорожали на 15 процентов. Генпрокурор РФ поручил проверить законность повышения цен на куриные яйца.