«Новая газета» сообщила подробности взрыва в Дубровичах

По данным издания, трое военных стреляли из гранатомета. Двое из них были в бронежилетах, основной стрелок — без.

«Новая газета» сообщила подробности взрыва в Дубровичах. Материал появился в Telegram-канале издания.

По данным издания, трое военных стреляли из гранатомета. Двое из них были в бронежилетах, основной стрелок — без.

«В один из выстрелов гранатомет „плюнул“: вместо того, чтобы лететь на несколько сотен метров, снаряд плюхнулся в 2-3 метрах. Тому, что был без бронежилета, „прилетело“ в сердце», — рассказал источник издания.

Напомним, инцидент случился в четверг, 7 декабря. Погиб сотрудник Росгвардии.