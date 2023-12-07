Следователи подтвердили гибель росгвардейца при взрыве на полигоне в Дубровичах

Инцидент произошел в четверг, 7 декабря, во время стрельб.

В результате взрыва на полигоне в Дубровичах погиб росгвардеец. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в четверг, 7 декабря, во время стрельб.

Отмечается, что двое человек получили ранения. На место выехали следователи и криминалисты. Координирует работу руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее рязанская прокуратура сообщала, что инцидент произошел при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке.