Прокуратура прокомментировала происшествие на полигоне в Дубровичах

Прокуратура прокомментировала происшествие на полигоне в селе Дубровичи. Информация появилась на Telegram-канале органа.

«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», — указали в ведомстве. На место выезжала заместитель прокурора региона Екатерина Банникова.

Напомним, ранее о взрыве в Дубровичах сообщал Telegram-канал «Усы Куракиной». По данным источника, несколько человек пострадали, один погиб.