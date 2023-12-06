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RybnoeNet: трассу М-5 в Рыбновском районе перекрыли из-за стрелка

По информации читателей RybnoeNet в деревне Высокое, которая расположена на федеральной трассе М5 Урал слышна стрельба. Местный житель подтвердил на дороге наличие одного трупа. Об этом пишет портал «RybnoeNet».

"Перестрелка идет напротив Веселовского поворота. У мужика поехала крыша и он начал шмалять по всем машинам со второго этажа. Убита женщина. Сейчас на месте работает ОМОН. Движение перекрыто в сторону Москвы", — сообщил читатель.

«Яндекс.Навигатор» и пользователи в нем подтверждают перекрытие трассы.

Официальная информация не поступала. Редакция РЗН. Инфо сделала запрос в правоохранительные органы.