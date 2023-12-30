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Захарова: за терактом в Белгороде стоят Британия и США
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за обстрелом Белгорода со стороны ВСУ, унесшим жизни 14 человек, стоят Великобритания и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за обстрелом Белгорода со стороны ВСУ, унесшим жизни 14 человек, стоят Великобритания и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено», — отметила она.

Захарова добавила, что в Киеве недавно признали, что именно Лондон запретил им вести переговоры с Москвой, сделав ставку на «победу на поле боя». Однако при отсутствии каких-либо шансов у ВСУ Великобритания перешла к тактике организации терактов против мирного населения.

По словам официального представителя МИД, за это преступление также ответственны страны ЕС, которые продолжают поставлять Украине оружие, в том числе кассетные боеприпасы. Она также добавила, что теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совбезе ООН.

Зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета безопасности на 23:00.

Напомним, по последним данным 14 человек, в том числе трое детей, погибли в результате украинского обстрела центра Белгорода, 108 ранены.

Видео обстрела появилось в соцсетях.

В обстрелянный Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава.