В центре Белгорода в ходе обстрела ВСУ погибли двое детей

Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу в субботу, 30 декабря. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу в субботу, 30 декабря. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

Информацию об обстреле центра города подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие, написал он в своем телеграм-канале. Также есть попадание в жилой сектор.

«В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется», — говорится в сообщении. В соцсетях появилось видео момента удара. Напомним, накануне из-за обстрела Белгорода погиб мужчина, несколько человек, включая ребёнка, пострадали.

Белгородский губернатор сообщил, что под обстрел ВСУ попал также поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса.

По информации Shot, как минимум пять человек погибли, среди них два ребенка и три мужчины. Более 20 пострадавших обратились за помощью.

Обновление: позже стало известно о 14 погибших.