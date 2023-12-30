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В обстрелянный Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава
Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут «Известия».

В Белгород, который в субботу, 30 декабря, обстреляли ВСУ, вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут «Известия».

Ранее Песков сообщил, что Путину доложили о ситуации в Белгородской области.

По последним данным МЧС, в Белгороде из-за обстрела со стороны ВСУ погибли девять взрослых и ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка.

Напомним, видео обстрела появилось в соцсетях.