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Родственники погибшего на СВО Дениса Степанова опровергли его участие в клипе «Тает лед»

Тетя погибшего на СВО Дениса Степанова опровергла его участие в клипе «Тает лед». Об этом она сообщила изданию 26.ru.

«Нет, это не он. Когда клип снимали, ему было восемь лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов — это мой племянник», — рассказала тетя погибшего.

По информации издания, архивное видео в начале клипа «Грибов», на котором молодой человек рассказывает о разладе со своей любимой, сняли в 1990-х годах в Северодвинске Архангельской области. Фрагмент вырезан из передачи «Солнечный город». Погибший Денис Степанов, которого приняли за мужчину, был родом из Ухты.

Ранее сообщалось, что погиб снявшийся в клипе группы «Грибы» Денис Степанов.